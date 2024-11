Notizie.com - Alla Cop29 i lobbisti sono più numerosi degli scienziati, la denuncia di Earth4All: “Evento facilitatore di contratti di energia fossile”

Continuano le polemiche intorno, l’internazionale sul clima in corso in questi giorni a Baku, in Azerbaigian.“Le Cop non siano facilitatori didie crescenti emissioni di gas serra. All’ultima Cop idei combustibili fossili erano piùdei rappresentanti delle istituzioni scientifiche, delle comunità indigene e delle nazioni vulnerabili”.più, ladi: “didi” (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ ladi, il collettivo di pensatori, economisti eche sta seguendo i lavori della. Quest’ultima è la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso a Baku, in Azerbaigian. Secondo il collettivo presieduto da Sandrine Dixson-Declève, le idee costruttive e di supporto sviluppate qualche tempo fa sul processo Copstate male interpretate.