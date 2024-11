Ilrestodelcarlino.it - Al Bravo Caffè di Bologna ‘Lettere da una vedova nera’ firmate Judith Hill

, 16 novembre 2024 - Ribalta lunedì 18 novembre alper, un’artista di charme internazionale per aver suonato con alcuni dei musicisti più solidi e creativi dell’attuale ciclo storico della musica ambrata: “Lettere da unanera” (Letters from a Black Widow) è il tema che dà il titolo allo show strumental-canoro fatto di passione ed energia, lontano dai siparietti cameristico-contemporanei che lunedì sera la cantautrice e polistrumentista cresciuta dividendo la ribalta con star quali Michael Jackson e Prince mette in scena dalle 22. Un grido di battaglia che pervade l’omonima ultima operazione discografica dell’ex corista di Stevie Wonder, The Roots ed Elton John, intrigo di vertigini soul/funk/gospel, mirabile per scrittura e arrangiamento nell’esecuzione di una “nera” dall’anima blues-soul.