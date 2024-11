Gaeta.it - A Napoli, giro di vite della polizia in centro: controlli serrati e sequestri per la movida

Facebook WhatsAppTwitter Recentida parte dei CarabinieriCompagniae del Reggimento Campania hanno investito le strade, concentrandosi in particolare sui quartieri di Chiaia e nelStorico. Queste operazioni mirano a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti e altri comportamenti illegali che si verificano nei luoghi più frequentaticittà.e denunce nei quartieriDurante i blitz, i Carabinieri hanno fermato un giovane di 19 anni, trovato in possesso di un manganello telescopico, un’arma potenzialmente pericolosa. In un’altra operazione, un ragazzo alla guida di uno scooter ha tentato di sfuggire aistradali, ma è stato bloccato dopo una breve fuga.