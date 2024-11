Calciomercato.it - Via libera della Juventus: scambio con De Zerbi a gennaio

Le ultime di calciomercato sui bianconeri con il possibile affare con il Marsiglia nella finestra invernaleLasarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato di. L’obiettivo di Giuntoli sarà regalare almeno un difensore a Thiago Motta, forse due visto che il tecnico italo-brasilano ha perso anche Cabal per tutta la stagione.-Marsiglia, spunta unoclamoroso per(LaPresse) – calciomercato.itMa i bianconeri saranno attivi pure sul fronte uscite. C’è ancora qualche esubero da piazzare, su tutti Arthur che è del tutto fuori dal progetto sportivo. In scadenza nel 2026, per il brasiliano si parla sempre di un possibile ritorno in Patria, nello specifico al Gremio dove è esploso prima del trasferimento in Europa.Le ultime indiscrezioni sul futuro dell’ex Fiorentina rilanciano pure la pista che conduce in Francia, al Marsiglia di Roberto Desuo grande estimatore.