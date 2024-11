Quotidiano.net - Uscite musicali del 15 novembre: il ritorno di Gwen Stefani. Nuovi singoli per Elisa, Morandi e Pinguini Tattici Nucleari

Roma, 152024 – La musica internazionale è al centro di questo weekend di pubblicazioni. Linkin Park, Mary J. Blige,e la star del reggaeton Rauw Alejandro sono solo alcuni dei nomi più attesi dagli appassionati di tutto il mondo. Non mancano, però, importanti artisti nostrani come, Gianni, Brunori Sas e. From Zero From Zero è il primo disco dei Linkin Park dopo la tragica scomparsa nel 2017 del cantante e paroliere Chester Bennington. Dalle tinte rock decisamente marcate, che richiamano il sound degli esordi della band, il disco vede alla voce Emily Armstrong dei Dead Sara. Nonostante le polemiche sul legame della cantante con Scientology, l’album segna un nuovo inizio per la band, impegnata in tour mondiale. Tra i pezzi il singolo The Emptiness Machine.