Lanotiziagiornale.it - Sul salario minimo il tempo è scaduto, ma la destra finge di dimenticarsene

Leggi su Lanotiziagiornale.it

. Almeno simbolicamente, perché la battaglia suldelle opposizioni di certo non terminerà qui. Ma intanto la certezza è che il governo italiano non ha rispettato i termini per recepire la direttiva europea sul. La scadenza era fissata per ieri: era l’ultimo giorno a disposizione per fissare una soglia minima, come i 9 euro l’ora proposti dalle opposizioni, oppure per raggiungere lo stesso obiettivo attraverso la contrattazione collettiva. Ma il governo non ha fatto nulla. Va detto, non da solo in Ue, come evidenzia Adapt: sono stati 12 i Paesi che non hanno fatto nulla. E c’è anche chi, come Svezia e Danimarca, ha chiesto di annullare la direttiva. C’è anche chi, come la Germania, ha integrato le sue leggi o chi ha recepito la direttiva, dalla Romania all’Ungheria.