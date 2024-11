Gaeta.it - Sospensione delle attività didattiche al plesso «Da Vinci» a Lanciano per malfunzionamento del riscaldamento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una comunicazione ufficiale per la cittadinanza diinforma sullapresso ilscolastico «Da» dell’Istituto «ITS Da-De Giorgio». La chiusura è prevista per sabato 16 novembre 2024, come indicato dall’Ordinanza del Sindaco n. 302 datata 15 novembre 2024. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti e del personale scolastico a causa di un intervento necessario sull’impianto di.Motivi dellalezioniLa decisione di sospendere lenel«Da» è stata presa in seguito a gravi problemi riscontrati nell’impianto di. Con l’inverno alle porte, è fondamentale che le aule siano adeguatamente riscaldate per garantire un ambiente di apprendimento confortevole e sicuro.