Sophie Turner assume il ruolo di Lara Croft nella nuova serie Amazon | un atteso reboot

Sophie Turner, l'attrice nota per il suo ruolo di Sansa Stark ne "Il Trono di Spade", è pronta a dar vita a Lara Croft in una nuova serie sviluppata da Amazon. Questo progetto si avvale dell'abilità creativa di Phoebe Waller-Bridge, conosciuta per il suo acclamato lavoro in "Fleabag". La news ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati della saga Tomb Raider, in attesa di un'interpretazione fresca e stimolante della famosa avventuriera, dopo i film con Angelina Jolie e Alicia Vikander. Seppur già esista una serie anime sul tema, questa nuova produzione promette di esplorare a fondo il complesso mondo interiore di Lara Croft, offrendo dettagli sul suo passato e sul suo sviluppo caratteriale. Sophie Turner il nuovo volto di Lara Croft. L'arrivo di Sophie Turner come protagonista rappresenta un accostamento intrigante e originale.