Serenate e poesie in vernacolo. Torna il concorso Cantem Insemma

Ormai da 30 anni tiene alta la bandiera della canzone e della poesia dialettale sul territorio brianzolo e milanese. Domenica tornerà a farlo con la finale dell’edizione 2024, richiamando come sempre appassionati un po’ tutta la Lombardia e perfino dal Canton Ticino. Proprio dalla Svizzera arriveranno anche 2 degli artisti in gara, parte dei 10 tra cantautori e interpreti schierati dalla manifestazione, tutti rigorosamente con pezzi inediti e in. Si terrà dopodomani alle 16.30 a Palazzo Terragni il ““, ilcanoro in dialetto lombardo promosso dal Comune e dall’associazione Amici della Musica e dello Spettacolo. A sfidarsi ci saranno, tra gli altri, alcuni veterani della rassegna come il padernese Alessandro Valassina, già vincitore di diverse edizioni, e Giancarlo Alati di Carugate, che presenteranno le canzoni “La miee“ e “On me Natal in vedrina“.