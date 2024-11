Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “JANARA”, Il Nuovo Singolo degli ASA’S MEZZANINE

Da venerdì 15 novembre 2024 è in rotazione radiofonica “” (Overdub Recordings), il, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 12 novembre., IlA partire da oggi venerdì 15 novembre 2024, il brano “sarà in rotazione radiofonica, disponibile anche sulle piattaforme digitali dal 12 novembre. Questa attesa release segna uncapitolo per la band, già apprezzata per la sua proposta musicale unica e avvincente.Un Brano Strumentale Intenso“” è un’opera strumentale che si presenta come un nervo vitale, un equilibrio delicato tra luce e ombra, tra calma e tempesta. Ispirato a figure spettrali e misteriose delle antiche tradizioni, la musica evoca una forza primordiale che ci coinvolge in un ritmo ancestrale.