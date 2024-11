Quotidiano.net - Schlein, ieri ho chiamato Meloni ma non mi ha risposto

"Sorrido perché questa cosa chiarisce molto bene chi è la presidente del Consiglio". Così la segretaria del Pd Elly, in collegamento dall'Umbria con l'Aria che Tira su La7, haa chi chiedeva un commento sulle dichiarazioni della premier Giorgia, che aveva attaccato la postura del Pd nei confronti di Raffaele Fitto. "a mezzogiorno, - ha aggiunto - l'ho chiamata per chiederle perché è da una settimana che mi attribuisce cose che non ho mai fatto e che non ho mai detto. Mi attribuisce cortei a cui non ho partecipato, assessorati regionali che non ho mai avuto, e posizioni su Fitto che non ho mai assunto. Sa perché non mi ha? Perché poche ore dopo doveva andare a fare campagna elettorale a Perugia dicendo che non rispondo. È lei che non risponde al telefono.