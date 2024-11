Bergamonews.it - Precipita da 10 metri dal tetto del polo logistico Dhl: muore 54enne di Medolago

to da un’altezza di 10, daldel capannone deldella Dhl a Pozzuolo Martesana in provincia di Milano. La tragedia si è consumata nella mattina di venerdì 15 novembre poco dopo le 8 in via delle Industrie. La vittima si chiamava Federico Gerardo Rocabado, aveva 54 anni, di nazionalità argentina e residente a. Lavorava per la ditta Fratelli Rodriguez Srl di Curno che si occupa di rivestimenti, coperture e impermeabilizzazioni civili e industriali.Rocabado stava lavorando al rifacimento dello strato isolante delquando la copertura è crollata. Dopo il cedimento ilto per 10nella tromba delle scale. È morto all’istante.Inutili i soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale del 118, i carabinieri della compagnia di Pioltello e gli ispettori dell’Ats.