Gaeta.it - Nuovo parco a San Giorgio a Cremano: un passo per coinvolgere i giovani nell’educazione ambientale

La recente inaugurazione di unpubblico a Sanha creato entusiasmo nel territorio. L'evento, che ha visto la presenza di numerosi, è stato preso a simbolo di un impegno crescente verso l'educazione e la partecipazione attiva delle nuove generazioni nella valorizzazione degli spazi pubblici. Il finanziamento è stato possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , dimostrando come un investimento mirato possa trasformare l'ambiente urbano e promuovere un senso di comunità.Il ruolo delnella societàIn un'intervista durante la cerimonia, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottolineato l'importanza dei parchi come elementi centrali per la costruzione di una società più inclusiva e a misura d'uomo.