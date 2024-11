Lanazione.it - Nuova seduta del Consiglio. Approvazione del Piano operativo e concessione demaniale ormeggi

Leggi su Lanazione.it

Unaconsiliare per adottare il nuovodel Comune di Monte Argentario e per le concessioni demaniali di Porto Ercole. A distanza di pochi giorni adesso l’Amministrazione porta in discussione il documento che entra nello specifico rispetto a quello strutturale. Che, viceversa, tende a dare indicazioni per risolvere i vari problemi e nel quale si parla anche di ex Aeronautica, con la divisione fra la parte urbana e quella extraurbana, parcheggi, viabilità. L’atto completo degli allegati delstrutturale è stato pubblicato all’albo pretorio on line. Chiunque può prendere visione degli atti e degli elaborati che lo costituiscono sul sito internet istituzionale alla pagina dell’Albo Pretorio e nella sezione dedicata Argentario Domani. Dopo l’adozione è prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Toscana, che aprirà il periodo delle osservazioni.