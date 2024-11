Iodonna.it - Nemo e famiglia sono minacciati da un nemico del passato che vuole conquistare Levante e la Deep Sea dei Bandera. Incomincia una guerra

Da stasera riparte su Canale 5 (dalle 21.30) la fiction Il patriarca 2, diretta e interpretata da Claudio Amendola.deve affrontare nuovi conflittiri, un acerrimoche torna dal, la verità sulla morte del figlio Carlo e la lotta con l’Alzheimer. Novembre 2024, le serie e i film da vedere su Netflix X Leggi anche › Claudio Amendola è “Il Patriarca”, imprenditore senza scrupoli che scopre di essere malato I colpi di scena non mancheranno anche in questa seconda stagione:si troverà di nuovo faccia a faccia con Raoul Morabito, tornato per mettere le mani sullaSea e sul porto di, controllato dalla