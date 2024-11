Quotidiano.net - Nella P.a retribuzioni di 1.000 euro sotto la media Ue

Leggi su Quotidiano.net

basse per i dipendenti del pubblico impiego. Secondo uno studio Bigda per il sindacato Flp presentato in anteprima al convegno in corso a Salerno, gli impiegati non dirigenti della P.a hanno assistito a una crescita delle lorocontrattuali molto inferiore rispetto a quelle del settore privato: solo nel giugno 2024 si registra un +1,6% contro un +4,2%. E la situazione non migliora se confrontata con il resto d'pa. Secondo un'elaborazione Flp, presentata sempre questa mattina, lemedie della Pubblica amministrazione italiana si fermano a 1.000laUe. Nonostante un aumento del 23% in 10 anni, gli stipendi della P.a del nostro Paese non sono al passo con quelli del resto d'pa: 1.978per i dipendenti italiani contro i 2.973dei colleghi stranieri.