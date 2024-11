Oasport.it - Luciano Spalletti carico: “Noi siamo l’Italia, trenta calciatori per fare una squadra forte si trovano sempre!”

soddisfatto e orgoglioso della propriaal termine della sfida di Bruxelles tra Belgio e Italia, partita valida per la fase a gironi di Nations League 2024-2025 di calcio. Gli azzurri hanno espugnato il campo dei Diavoli Rossi grazie a una marcatura di Sandro Tonali all’11’, mettendo in mostra un gioco piacevole sul piano del palleggio e sapendo soffrire nel momento in cui i belgi hanno spinto al massimo per trovare il pari. Un risultato che ha permesso ai nostri portacolori di staccare il biglietto per i quarti di finale di questa competizione. In più, in vista dell’ultima sfida di questa fase contro la Francia a Milano, basterà un punto per concludere in vetta al girone.“Sono stati bravi, il campo nel secondo tempo si è fatto pesante e si è persa un po’ di lucidità.