Oasport.it - LIVE Alcaraz-Zverev 6-7, 2-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: tedesco avanti di set e break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BOLELLI/VAVASSORI-AREVALO/PAVIC DALLE 18.00LADI RUUD-RUBLEV DALLE 20.3030-40stecca la risposta. Complice una seconda molto lavorata da parte dilo spagnolo non trova il giusto impatto sulla palla.Seconda.ha vinto 6 punti su 10 senza la prima15-40costruisce bene il punto con lo strettino di dritto ma sbaglia il colpo in lungolinea.15-30 Ace, l’ottavo nel match.si era mosso in anticipo verso il centro del campo ed è stato sorpreso dalla traiettoria ad uscire.0-30 Si ferma a metà rete il rovescio di.0-15 Ottima risposta dell’iberico che gioca in avanzamento e provoca l’errore di dritto del.3-2 Gioco: lo spagnolo accelera bene con il lungolinea e chiude con la volee smorzata.