Lione sanzione durissima dalla DNCG | blocco del mercato e retrocessione in Ligue 2 se i conti non miglioreranno

L’organo di controllo del calcio francese, la Direzione Nazionale di Controllo e Gestione (), non fa sall‘Olympique. Come riporta “L’Equipe”, il club, dopo le audizioni odierne, ha deciso di punire duramente il club per l’attuale situazione finanziaria. Inflitti ildelin occasione della prossima finestra invernale e il controllo del monte ingaggi, ma non solo: tra le misure precauzionali c’è anche la possibilein2. Alla fine della stagione, se la situazione finanziaria del club non dovesse migliorare, l’Olympiqueretrocederebbe. In un recente comunicato stampa, l’OL ha dichiarato un debito pari a circa 505 milioni di euro.delin2 se inonSportFace.