Thesocialpost.it - Libano, colpita palestra della base italiana Unifil a Shama

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato di aver richiesto chiarimenti al nuovo ministro degli Esteri israeliano riguardo l’incidente avvenuto a, in, dove un proiettile inesploso di artiglieria ha colpito la. “Ho ribadito la richiesta di protezione per i nostri soldati, che sono lì per la pace e non sono terroristi”, ha sottolineato. Tajani ha aggiunto che il suo omologo si è mostrato disponibile, garantendo l’apertura di un’immediata inchiesta sull’accaduto. Le dichiarazioni sono state rese durante la visita del ministro a Monaco.L'articoloproviene da The Social Post.