Gaeta.it - La webserie “Ho preso un granchio”: i giovani pazienti oncologici al centro della scena

Facebook WhatsAppTwitter Un progetto innovativo porta alla ribalta le esperienze di. “Houn”,scritta, diretta e interpretata da adolescenti in cura presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, rappresenta un’opportunità unica per esprimere emozioni e raccontare storie attraverso la forma amata delle serie web. Promossa dal Progettoe sostenuta da Mediafriends, la serie si pone come obiettivo la sensibilizzazione su temi legati alla vita dei ragazzi che affrontano la malattia.Il progetto e la sua realizzazioneLa, composta da sette episodi da circa sette minuti ciascuno, è stata prodotta dalla Fondazione Bianca Garavaglia ETS. Questa iniziativa ha coinvolto un gruppo di 25 ragazzi tra i 15 e i 24 anni, che hanno avuto l’opportunità di cimentarsi come scrittori, sceneggiatori e attori.