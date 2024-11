Ilgiorno.it - La battaglia di Cassinetta: "Disponibili al confronto"

Anche ieri i lavoratori della Beko dihanno scioperato per chiedere il mantenimento della struttura industriale complessiva dello stabilimento varesino, che rappresenta il principale sito produttivo di elettrodomestici nel paese. La mobilitazione ha fatto seguito a quella di martedì, quando si erano astenuti dal lavoro gli addetti del settore frigoriferi e delle aree impiegatizie, e al presidio dello scorso venerdì. Una serie di iniziative indette dai sindacati per mantenere alta l’attenzione su una situazione di crisi aziendale che preoccupa molto l’intero territorio. Quanto emerso dall’ultimo tavolo ministeriale del 7 novembre, in cui l’atteso piano industriale non è stato presentato e anzi si è parlato di possibili valutazioni per i settori lavaggio e refrigerazione, ha messo in allarme in particolare i 900 dipendenti dioccupati nel ramo del freddo.