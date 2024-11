Inter-news.it - Italia-Francia, tutto esaurito a San Siro: presente anche Marotta!

Sansarà il palcoscenico di un’attesissima, ultima partita del Gruppo 2 della Nations League 2024/25.in tribunail presidente dell’Inter, Giuseppe– La partita di Nations League tra, in programma domenica 17 novembre 2024 alle 20:45, sarà giocata in un Sangremito. Con 68.000 biglietti venduti, lo stadio milanese sarà il teatro di una serata che si preannuncia memorabile. Questo match, ultimo del Gruppo 2, vede entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, ma con il primo posto del girone ancora in bilico. L’arriva con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione per mantenere la vetta della classifica.una sconfitta con un gol di scarto potrebbe garantire agli Azzurri il primo posto, un traguardo importante per presentarsi come testa di serie al sorteggio dei quarti di finale, che si terrà venerdì 22 novembre a Nyon.