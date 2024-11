Dilei.it - Il Patriarca 2 con Claudio Amendola: trama, cast, dove e quando vedere la serie

Da venerdì 15 novembre va in onda su Canale 5 in prima serata la seconda stagione de Iltv diretta e interpretata da. L’attore, che è anche regista della fiction, riprenderà i panni di Nemo Bandera, l’imprenditore tanto affascinante quanto spietato, che ha costruito il suo impero criminale sotto la copertura dell’azienda ittica Deep Sea, dagestisce una rete di narcotraffico che gli consente di mantenere il controllo sulla città marittima di Levante.La seconda stagione de Ilsi preannuncia già emozionante, piena di colpi di scena e tradimenti, con una lotta senza esclusione di colpi per il potere.Il2, laLariparte dasi era interrotta la prima stagione: Nemo, nonostante la tragica perdita del figlio Carlo, sembra aver ritrovato un equilibrio.