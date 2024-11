Linkiesta.it - Il no vax Kennedy nella stanza dei bottoni

«È un pessimo giorno per la sanità pubblica»: nelle parole di Apu Akkad, infettivologo presso l’Università della California del Sud c’è la sintesi delle principali reazioni dei movimenti anti Trump verso la nomina di Robert F.Jr. a Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.è infatti un attivista no vax che ha abbracciato una serie di teorie cospirative, regolarmente confutate dalla scienza in materia di salute.In un post su Truth Social ieri Trump ha associato alle solite dichiarazioni protezioniste, un j’accuse ai poteri forti e globali delle multinazionali. «Noi cittadini americani siamo stati schiacciati dalle lobby dell’industria alimentare e dalle aziende farmaceutiche». La sua soluzione è proprio, l’uomo incaricato di «ripristinare la tradizione americana della ricerca scientifica portando pratiche imperniate sulla trasparenza e rendere l’America «great and healthy again».