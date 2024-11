Dailymilan.it - Il Manchester United ha messo Zirkzee alla porta: lo vuole la Juventus e in estate lo voleva Ibrahimovic

Possibile affare in casa: ha adocchiatogià scaricato dallo aveva puntato in.Nelle ultime ore è caldo l'asse Tornino-proprio in vista della sessione invernale di mercato. Lapotrebbe fare il colpaccio erecorte di Thiago Motta un nuovo pupillo. Nel radar bianconero proprio lui: Joshua. Il calciatore è statoall'angolo dallo.L'olandese non si è proprio ambientato in Premier e l'esperienza è stato più positiva che negativa. La scintilla con il nuovo tecnico non è scattata, che tra l'altro non è molto convinto sulle qualità dell'ex Bologna. Ma il calciatore non sfugge alle grinfie della Vecchia Signora che è ancoraricerca di un difensore centrale.Calciomercato, l'occasione d'oro arriva dal: Zirzkee nel radar di Giuntoli