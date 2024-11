Movieplayer.it - Il gladiatore II, Paul Mescal ironizza sull'amicizia con Colin Farrell: "Ignora i miei messaggi!"

Leggi su Movieplayer.it

La star del sequel di Ridley Scott ha parlato del rapporto amichevole con il suo collega connazionale. Nel corso di un'intervista per la serie Hot Ones, il conduttore Sean Evans ha intervistato, protagonista in questi giorni al cinema con il nuovo film di Ridley Scott, IlII, nei panni di Lucio Vero. Evans ha scherzato con la star irlandese chiedendogli se in Irlanda fossero tutti amici. In particolare, gli è stato chiesto in tal senso, qual è la cosa migliore dello stare con. Mentre era impegnato ad assaggiare ali di pollo coperte da salsa piccante,ha descrittocome un vero gentiluomo ma non il migliore nel mantenere le amicizie. .