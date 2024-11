Corrieretoscano.it - I Linkin Park tornano in Italia dopo 8 anni

La famosa rock band statunitense deitorna in concerto indi assenza. Si esibirà nella nuova formazione, con la voce di Emily Armstrong, il prossimo 24 giugno all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Il gruppo sarà anticipato dal rapper e produttore newyorkese Jpegmafia e dalla band heavy metal Spiritbox, in quella che si preannuncia come un’apertura in grande stile dell’estate musicale meneghina.Il loro live agli I-Days sarà l’unicono del tour ‘From Zero World Tour’,l’ultima apparizione nel nostro Paese nel giugno 2017, sempre agli I-Days, davanti a un pubblico di 80.000 persone.Protagonisti della scena rock degli ultimi trent’, isono tornati a farsi sentire, fra le tante attese, lo scorso 5 settembre, pubblicando il singolo ‘The Emptiness Machine‘.