Hit Parade, Olly torna in vetta, Zucchero è quinto

Tutta Vita, il secondo album di inediti del cantautore, dopo il debutto, inalla classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti in Italia. L'album contiene 4 brani attualmente in Top20 della classifica singoli Fimi/Gfk: Scarabocchi, Devastante, Quei ricordi là e Per due come noi, con Angelina Mango & Jvli, singolo attualmente al top tra i singoli per la settima settimana consecutiva, stabile da 8 settimane consecutive anche nella top 10 dei brani più trasmessi dalle radio italiane, dopo aver raggiunto il #1 della classifica Earone.scalza dal primo posto Kid Yugi, secondo questa settimana con Tutti i nomi del Diavolo, versione 'espansa' e arricchita dell'album bestseller I nomi del Diavolo. Terza piazza per Simba La Rue, in risalita con Esci dal Tunnel (da ben 45 settimane in classifica), deluxe edition del suo primo album di successo, Tunnel.