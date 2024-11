Greenpeace 28 miliardi all' anno per frane e alluvioni

Quotidiano.net - Greenpeace, 2,8 miliardi all'anno per frane e alluvioni

Dal 2013 al 2020 le Regioni italiane hriportato 22,6di danni causati da(gli unici rischi ambientali legati agli eventi climatici estremi per cui esistono dati in Italia), per una media di circa 2,8di euro l'. La Regione che ha registrato più danni nel periodo di tempo preso in considerazione è stata l'Emilia-Romagna, seguita da Veneto, Campania, Toscana e Liguria. E' quanto emerge dal nuovo rapporto diItalia "Quanto costa all'Italia la crisi climatica?". Come spiega nel rapporto Alessandro Trigila di Ispra, oltre alla naturale propensione del nostro territorio al dissesto ambientale (legata alle sue caratteristiche morfologiche, geologiche, geografiche e sismiche), si aggiunge il fatto che l'Italia è un Paese fortemente antropizzato.