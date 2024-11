361magazine.com - Giovanni Vernia torna in teatro con il suo one man show. Le date

incon il suo one man. Tutti i dettagli Dopo il successo della precedente tournée da quasi tutto esaurito,incon il suo one manche continua a riempire i teatri d’Italia di divertimento e intelligente ironia: CAPA FRESCA (di e con G.), per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, prodotto da VentiDieci e Top Agency, con delle grandi novità, nuove esilaranti gag e tante sorprese.La tournée toccherà le principali città da Nord a Sud del nostro Paese: Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Torino, Palermo, Catania, Trento, Verona e molte altre. I biglietti sono già disponibili online su www.ticketone.it, www.ciaotickets.com, www.ticketmaster.com e nei punti vendita autorizzati. Non c’è più spazio per la fantasia, per l’immaginazione.