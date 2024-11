Fiumicino, fondi regionali per un Tpl più efficiente

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 novembre 2024 – La Regione Lazio ha stanziato 255.000 euro per i Comuni che ospitano un aeroporto internazionale e isaranno destinati al rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale verso l’aeroporto Leonardo Da Vinci per facilitare gli spostamenti dei lavoratori dello scalo e ridurre il traffico privato.“Stiamo migliorando ed incrementando le linee di trasporto pubblico per consentire ai dipendenti aeroportuali di utilizzare un mezzo alternativo a quello privato, al fine di agevolare il traffico e semplificare i loro spostamenti quotidiani. – conferma l’assessore ai Trasporti Pubblici Locali, Angelo Caroccia. – L’intervento andrà inoltre ad interessare i molti turisti che scelgono di soggiornare presso la nostra città. Il progetto, pensato dall’Amministrazione, è infatti finalizzato a garantire un collegamentotra le stazioni di Maccarese, Parco Leonardo e l’aeroporto per rafforzare il servizio di TPL in previsione del Giubileo.