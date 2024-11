Oasport.it - Dove vedere Tyson-Paul stanotte in tv: orario preciso, programma, streaming

Mikecontro Jake. Arlington, Texas: questo il luogo di una sfida che per contesto agonistico non si sa quanto possa avere, ma che come contesto di spettacolo ha sicuramente molto da far. Intanto la febbre per questo combattimento è salita e non di poco.LA DIRETTA LIVE DIDALLE 2.00Del resto, si tratta di uno dei più grandi pesi massimi della storia contro un re di YouTube che si è recentemente messo in mostra anche attraverso il pugilato, avendo iniziato in tal senso da pochi anni una carriera che lo ha portato a sfidare anche discreti pugili professionisti. La storia con Iron Mike, per Jake, è però un po’ differente: avrà pure 58 anni, maè e rimane uno di quelli che ha segnato inevitabilmente questo sport.Il combattimento tra Mikee Jakesi terrà nella notte italiana questa notte, all’incirca alle ore 4:00 con riunione al via alle 2:00.