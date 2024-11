Sport.quotidiano.net - Domenica allo stadio del Conero. La Maceratese ad Ancona: "Pensiamo solo a vincere»

Quattordici i punti che dividono la(21) dai Portuali Dorica (7) ei biancorossi giocheranno al Deluna partita in cui sono i favoriti. "Non so – dice l’argentino Franco Grillo, difensore della– se siamo effettivamente i favoriti in un’Eccellenza in cui non ci sono risultati scontati e i rischi sono sempre dietro l’angolo. Noi dobbiamo affrontare la gara con il massimo impegno e andare avanti per la nostra strada sapendo che ci servono tre punti. Non dobbiamo guardare chi abbiamo davanti, ma pensare di tornare a casa con l’intero bottino". Sono trascorse 10 giornate e i i biancorossi hanno 21 punti, uno in meno delle leader Chiesanuova e K Sport Montecchio G. "È ancora presto per stilare bilanci, dobbiamo continuare su questa strada e a fare il lavoro chiesto dall’allenatore.