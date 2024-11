Agi.it - Dolomiti Superski, al via la nuova stagione. Prezzi e sconti

AGI - Cin cin ache oggi compie 50 anni. Era il 14 novembre del 1974, qualche mese dopo la nascita della 'Valanga Azzurra', quando a Brunico in Alto Adige sei rappresentanti di altrettanti consorzi impianti a fune dellefirmavano l'atto costitutivo dell'Associazione, dieci anni dopo diventata la Federconsorzi. Ora i comprensori sciistici sono raddoppiati. Come annunciato oggi a Milano in occasione del compleanno del mezzo secolo e del lancio della2024-2025, i primi impianti entreranno in funzione il 30 novembre. Le prime aperture riguarderanno i comprensori di Cortina d'Ampezzo (chiusura l'1 maggio 2025), Plan de Corones (21 aprile), 3 Cime Dolomites (21 aprile), Val di Fiemme-Obereggen (21 aprile), Alpe di Lusia-San Pellegrino (6 aprile) e Civetta (30 marzo).