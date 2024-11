Bergamonews.it - Da Piazzale degli Alpini a Castione: i mercatini di Natale nel week-end in Bergamasca

Dal Villaggio dial, a Bergamo, aididella Presolana e Clusone, ma anche la Casadi Babboa Gandino e altro ancora. Incominciano le iniziative a tema natalizio: di settimana in settimana si moltiplicheranno nelle varie località di tutta la provincia accompagnando i visitatori verso le festività.Manca ancora più di un mese al 25 dicembre, ma si vedono già le prime luminarie a infondere l’atmosfera delle feste. Il-end è l’ideale per fare due passi fra casette e bancarelle in cerca di idee regalo per i propri cari: ecco la panoramica di quelli proposti nel fine-settimana da venerdì 15 a domenica 17 novembre in.BERGAMODal 15 novembre al 29 dicembre sarà allestito il “Villaggio di” al, a Bergamo.