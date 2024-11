Gaeta.it - Cieco, ma in bicicletta: scoperta truffa da 98mila euro a Martinsicuro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso sorprendente quello che ha coinvolto un sessantenne di, recentemente denunciato peraggravata, dopo aver percepito indebitamente un’indennità di invalidità civile e di accompagnamento. Questo individuo, dichiaratoassoluto, è stato smascherato grazie a un’intensa attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza di Giulianova. Da quanto emerso, il sessantenne, dal 2017, si sarebbe appropriato di più di, mentre svolgeva regolarmente varie attività quotidiane impossibili per una persona non vedente.L’inizio delle indaginiLa vicenda ha preso piede grazie a una segnalazione anonima pervenuta al numero dedicato “117” della Guardia di Finanza. L’informazione ha messo in moto un’indagine che ha rivelato incongruenze tra la condizione di salute del soggetto e le attività da lui svolte.