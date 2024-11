Lopinionista.it - “Christmas dance con Carolina”, la tracklist del nuovo album

Il Natale bussa alla porta in anticipo conBenvenga. Esce oggi, venerdì 15 novembre, ilbrano “La notte di Natale” (https://.bio.to/lanottediNatale), contenuto nelnatalizio “con” in uscita il 22 novembre nei negozi e in digitale e in pre-order qui: https://.bio.to/“La Notte di Natale” è accompagnato da un video, visibile online.Per iniziare ad assaporare la magia del Natale, sabato 23 novembre (ore 15.00) presso la Santeria Toscana di MILANO, all’interno della Milano Music Week,Benvenga regalerà ai fan un evento già SOLD OUT: un pomeriggio gratuito di attività ludiche e babysulle note dei suoi brani natalizi più amati!Ma le sorprese non finiscono qui! Perché sarà anche possibile incontrare da vicinoe scattare una foto con lei, previo l’acquisto del suo CD di Natale “CON”.