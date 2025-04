Garante della Disabilità Espedito Petacca | Come garante sì alla Consulta per la Disabilità

Espedito Petacca da anni attivista per i diritti dei diversamente abili ed in prima fila nelle lotte per l'inclusività Sono anni che parliamo di Disabilità a Qualiano ma poco è stato fatto. La Disabilità è rimasta è un tema poco affrontato dalle amministrazioni?Credo che le ragioni siano in parte culturali. In passato, la Disabilità era vissuta in modo riservato, spesso all'interno delle mura domestiche. Questo atteggiamento ha contribuito a una minore visibilità delle esigenze delle persone con Disabilità e, di conseguenza, a una limitata attenzione da parte delle istituzioni. Ma oggi possiamo – e dobbiamo – cambiare rotta: serve una nuova cultura dell'inclusione, che parta dall'ascolto e dalla valorizzazione di ogni persona.Qual è il ruolo che potrebbe avere il garante della Disabilità, e perché è fondamentale istituirlo quanto prima a Qualiano?L'istituzione del garante della Disabilità non è più rimandabile.

