Napoli San Giovanni-Barra | Continuano i servizi ad altoimpatto

Napoli. In campo circa 100 operatori divisi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di FinanzaNella mattinata del 26 aprile, circa 100 operatori delle diverse Forze dell’Ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere San Giovanni-Barra. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di NapoliNel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 55 soggetti, di cui 13 con precedenti di polizia, controllato 26 veicoli e sequestrato 45.000 euro denunciando due soggetti per ricettazione; inoltre, gli operatori, hanno denunciato un soggetto per violazione della normativa sulla privacy e sequestrato un sistema di videosorveglianza illegale in quanto riprendeva la pubblica strada.Ancora, sono stati, altresì, sanzionati amministrativamente tre soggetti, di cui due per contrabbando di tabacchi lavorati esteri sequestrando 3,5 Kg di Tabacchi Lavorati Esteri e un soggetto per possesso di sostanza di stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish. Leggi su Puntomagazine.it . In campo circa 100 operatori divisi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di FinanzaNella mattinata del 26 aprile, circa 100 operatori delle diverse Forze dell’Ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere San. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura diNel corso delo, gli operatori hanno identificato 55 soggetti, di cui 13 con precedenti di polizia, controllato 26 veicoli e sequestrato 45.000 euro denunciando due soggetti per ricettazione; inoltre, gli operatori, hanno denunciato un soggetto per violazione della normativa sulla privacy e sequestrato un sistema di videosorveglianza illegale in quanto riprendeva la pubblica strada.Ancora, sono stati, altresì, sanzionati amministrativamente tre soggetti, di cui due per contrabbando di tabacchi lavorati esteri sequestrando 3,5 Kg di Tabacchi Lavorati Esteri e un soggetto per possesso di sostanza di stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di circa 3 grammi di hashish.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella: “Napoli è musica, identità e futuro” - Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente Carla Ciccarelli e il direttore Gaetano Panariello. Un’occasione – si legge in una nota – per sottolineare l’importanza del Conservatorio napoletano nel panorama della formazione artistica in Italia e nel mondo e per ribadire la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni musicali. 🔗ildenaro.it

Napoli, sparatoria a San Giovanni prima della via Crucis. Le parole di don Battaglia: «Ora basta spari e violenza» - Cambio di programma all?ultimo momento. Il cardinale sposta la veglia del sabato santo dalla Cattedrale alla parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, a San Giovanni a Teduccio, dopo la... 🔗ilmattino.it

?Napoli Milionaria!? torna al San Carlo: aprirà le celebrazioni dei 2500 anni della città - A 80 anni dalla sua prima rappresentazione al Teatro di San Carlo, torna «Napoli Milionaria!» di Eduardo De Filippo, in un evento speciale che darà il via alle celebrazioni... 🔗ilmattino.it

Se ne parla anche su altri siti

Napoli San Giovanni-Barra: Continuano i servizi ad “altoimpatto”; Perquisizioni nel quartiere San Giovanni - Barra: circa 100 operatori in campo; Napoli, 19enne trovato con una pistola arrestato a piazza Salerno; Barra: tenta di eludere il controllo e viene sorpreso con la droga. Arrestato un 27enne dalla Polizia di Stato.. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, 19enne trovato con una pistola arrestato a piazza Salerno - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nella notte appena ... 🔗msn.com

Napoli: scoperto e arrestato 47enne con oltre 17 kg di droga in casa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Napoli, a Barra arrestato 47enne con oltre 17 kg di droga grazie al cane antidroga Evan - A Napoli, a Barra, la polizia con l’unità cinofila ha sequestrato oltre 17 kg di droga e arrestato un uomo di 47 anni per detenzione illegale, grazie al fiuto del cane antidroga Evan. 🔗gaeta.it