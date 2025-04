Liegi-Bastogne-Liegi 2025 | Pogacar grande favorito Evenepoel guida la concorrenza

Liegi-Bastogne-Liegi, in programma domani, domenica 27 aprile. La corsa belga chiude la settimana del trittico delle Ardenne dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone, e lascerà il passo alle corse a tappe, con il Giro di Romandia che preparerà il terreno per il Giro d’Italia al via il 9 maggio. Tornando alla Liegi, sarà l’edizione numero 111 della più antica tra le classiche, che è anche quella più adatta agli scalatori: nei suoi 252 km con 4000 metri di dislivello complessivi, La Decana prevede 11 côtes, la maggior parte delle quali negli ultimi 100 km; spesso e volentieri a fare la differenza è la Redoute, a 34 km dall’arrivo: muro di 1,6 km con pendenza media del 10% e picchi superiori al 20%. Leggi su Sportface.it Il calendario delle classiche primaverili sta per volgere al termine: all’appello manca solo la, in programma domani, domenica 27 aprile. La corsa belga chiude la settimana del trittico delle Ardenne dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone, e lascerà il passo alle corse a tappe, con il Giro di Romandia che preparerà il terreno per il Giro d’Italia al via il 9 maggio. Tornando alla, sarà l’edizione numero 111 della più antica tra le classiche, che è anche quella più adatta agli scalatori: nei suoi 252 km con 4000 metri di dislivello complessivi, La Decana prevede 11 côtes, la maggior parte delle quali negli ultimi 100 km; spesso e volentieri a fare la differenza è la Redoute, a 34 km dall’arrivo: muro di 1,6 km con pendenza media del 10% e picchi superiori al 20%.

