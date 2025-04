Circum Baiano-Napoli Nappi Lega | Regione chiarisca su ennesimo disastro Eav

Baiano-Napoli della Circum, a causa delle scelte scellerate di Eav. Per fare piena luce sull’ennesimo episodio della gestione disastrosa di Ente autonomo Volturno, presenteremo apposita interrogazione consiliare, rivolta anche a risolvere il “giallo” evidenziato dai comitati dei pendolari rispetto all’annuncio intercettato, e che poi sarebbe sparito “magicamente” dalla pagina ufficiale di Eav. Che cosa continua a nascondere il management dell’azienda regionale del trasporto pubblico? Basta con i trucchi sulla pelle dei viaggiatori”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania. Leggi su Puntomagazine.it La nota del Consigliere Regionale dopo la notizia di un rischio di nuova chiusura sulla linea “È inconcepibile che dopo il prolungato stop dello scorso anno, si rischi una nuova chiusura per la lineadella, a causa delle scelte scellerate di Eav. Per fare piena luce sull’episodio della gestionesa di Ente autonomo Volturno, presenteremo apposita interrogazione consiliare, rivolta anche a risolvere il “giallo” evidenziato dai comitati dei pendolari rispetto all’annuncio intercettato, e che poi sarebbe sparito “magicamente” dalla pagina ufficiale di Eav. Che cosa continua a nascondere il management dell’azienda regionale del trasporto pubblico? Basta con i trucchi sulla pelle dei viaggiatori”. Lo afferma Severino, capogruppo dellain Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

Approfondimenti da altre fonti

Rischio di nuova chiusura sulla Circum Baiano-Napoli: Nappi (Lega) chiede chiarezza sulla gestione di Eav - “È inconcepibile che dopo il prolungato stop dello scorso anno, si rischi una nuova chiusura per la linea Baiano-Napoli della Circum, a causa delle scelte scellerate di Eav. Per fare piena luce sull’ennesimo episodio della gestione disastrosa di Ente autonomo Volturno, presenteremo apposita... 🔗avellinotoday.it

Nappi nel consiglio federale della Lega, Barone: “Riconoscimento al partito campano” - Tempo di lettura: < 1 minuto“L’elezione di Severino Nappi nel consiglio federale della Lega rappresenta un importante riconoscimento al partito campano e all’ottimo lavoro che sta svolgendo Gianpiero Zinzi alla guida del partito regionale. Auguri e complimenti a Severino che da sempre tiene alta in consiglio regionale la bandiera della Lega”. Così Luigi Barone, responsabile Enti Locale della Lega in Campania commenta l’elezione di Severino Nappi nel consiglio federale della Lega Salvini Premier. 🔗anteprima24.it

Commissione accesso a Marano, Nappi (Lega): non abbassare guardia contro infiltrazioni criminalità - “Ancora una volta, un comune campano governato dalle sinistre finisce sotto la lente per presunti tentativi di infiltrazione e collegamenti della criminalità organizzata. Noi, da garantisti, siamo sicuri del buon lavoro della Commissione di indagine per fare piena luce sul Comune di Marano. Ribadiamo, però, la necessità di non abbassare la guardia contro l’azione dei clan e di avviare una stagione di rinnovamento rispetto a logiche di gestione della cosa pubblica che troppo spesso stanno mortificando l’immagine della nostra terra”. 🔗puntomagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Circum Baiano-Napoli, Nappi (Lega): Regione chiarisca su ennesimo disastro Eav; Rischio di nuova chiusura sulla Circum Baiano-Napoli: Nappi (Lega) chiede chiarezza sulla gestione di Eav; I pendolari Eav: Linee soppresse e annunci cancellati. Interrogazione in Consiglio regionale di Nappi; Circumvesuviana, l'allarme: La tratta dei pendolari rischia tre mesi di chiusura. 🔗Su questo argomento da altre fonti