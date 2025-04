Le pillole di Polly | recensione di Ultime della notte di Petros Markaris

Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Ultime della notte” di Petros Markaris Leggi su Romadailynews.it Ah, la Grecia, la Grecia. Millenni fa culla di una cultura straordinaria, che ha saputo ammaliare perfino i Romani padroni del mondo, con buona pace di Catone che non faceva altro che lamentarsi per le presunte mollezze degli abitanti dell’antica Acaia.In questo secolo, però, purtroppo le cose vanno in modo molto differente. Può capitare perfino che un povero commissario di polizia che lavora per venti ore al giorno non abbia uno stipendio sufficiente a fargli pagare un viaggio da una parte all’altra del paese; per non parlare, poi, delle difficoltà che ha quello stesso malcapitato a mettere insieme il denaro per comprare un paio di stivaletti alla moglie.Lo sa bene Kostas Charitos, che quegli stivaletti, a sua moglie Adriana, non avrebbe proprio voglia di comprarli. Che poi, a dire il vero, il suo problema non è la mancanza di soldi, e ancora di meno gli stivaletti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le pillole di Polly: recensione di “Ognuno accanto alla sua notte” di Lia Levi - Alcune storie esigono di essere raccontate. Ce le portiamo dentro e, anche se non ce ne accorgiamo, ci appesantiscono l’anima come se fossero dei macigni. In cuor nostro vorremmo dimenticarcene, perché sono storie brutte, squallide, a volte drammatiche, e ci logorano giorno dopo giorno. Poi, succede qualcosa. Un ricordo che viene in mente senza un apparente motivo, un incontro inaspettato con qualcuno che, lo volesse o meno, di quella storia ha fatto parte. 🔗romadailynews.it

Le pillole di Polly: recensione di “La catastrofica visita allo zoo”di Joël Dicker - Tra gli esseri umani, più meraviglioso di un bambino può esserci solo un altro bambino. Non uno qualunque però. Uno che ne ha tutte le qualità più belle, ma con qualcosa in più: un bambino speciale. Lo sanno bene i genitori di Joséphine, che quando la figlia è stata abbastanza grande per capire le hanno detto la verità: è una bambina “speciale” e va bene così, perché loro le vogliono bene per quello che è. 🔗romadailynews.it

Le pillole di Polly: recensione di “La Malnata” di Beatrice Salvioni - Non è per niente facile avere l’età in cui non si è più una bambina, ma non ancora una ragazza. Questo lo sa bene Francesca, una studentessa di buona famiglia che vive a Monza ai tempi del fascismo. A scuola, la ragazzina è sempre sulle sue. È curiosa e vorrebbe partecipare ai giochi dei suoi compagni ed ascoltare i loro discorsi, ma il suo carattere timido ed introverso gielo impedisce. Dal canto loro, i suoi coetanei si sono talmente tanto abituati a vederla sempre sola che praticamente la considerano una parte integrante della tappezzeria. 🔗romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le pillole di Polly: recensione di La catastrofica visita allo zoodi Joël Dicker; Le pillole di Polly recensione di Continuare di Laurent Mauvignier; Le pillole di Polly: recensione di O Caledonia di Elspeth Barker; Le pillole di Polly: recensione di La ricreazione è finita di Dario Ferrari. 🔗Cosa riportano altre fonti

Le pillole di Polly: recensione di “Continuare” di Laurent Mauvignier - Il Kirghizistan è un aspro paese dell'Asia Centrale che si sviluppa lungo la via della seta. In pochi lo conoscono, alcuni non lo hanno mai nemmeno ... 🔗romadailynews.it

Le pillole di Polly: recensione di “Vento largo” di Francesco Biamonti - In tempi in cui l’umanità è costretta ad abituarsi a rapporti umani all’insegna dell’instabilità e dell’incertezza, Varì ha conservato la capacità di essere fedele. È rimasto fedele ... 🔗romadailynews.it