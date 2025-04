Barcellona-Inter del 2010 il bene contro il male la sera in cui Mourinho tolse l’aureola a Guardiola Guardian

Barcellona-Inter, la sera in cui Mourinho dimostrò che si può vincere col 19% di possesso pallaIl Guardian, con Jonathan Wilson, torna su quella doppia sfida tra Barcellona e Inter nel 2010 l’anno del triplete nerazzurro.Mourinho definì la serata di Barcellona «la sconfitta più bella della mia carriera».Giocando con 10 uomini per poco più di un’ora, l’Inter vinse 3-2 (avendo vinto 3-1 all’andata). Improvvisamente divenne evidente che non importava se si aveva la palla o no: si poteva vincere anche con il 19% di possesso. Tutta la doppia sfida si svolse in un’atmosfera apocalittica simboleggiata dal vulcano islandese Eyjafjallajökull la cui eruzione rese impossibile sorvolare l’Europa occidentale, costringendo Barcellona a recarsi a Milano in autobus per la gara d’andata. Per alcuni fu il bene contro il male; per altri un ribelle emergente che osava sfidare l’impero dell’estetica. Ilnapolista.it - Barcellona-Inter del 2010, il bene contro il male, la sera in cui Mourinho tolse l’aureola a Guardiola (Guardian) Leggi su Ilnapolista.it , lain cuidimostrò che si può vincere col 19% di possesso pallaIl, con Jonathan Wilson, torna su quella doppia sfida tranell’anno del triplete nerazzurro.definì lata di«la sconfitta più bella della mia carriera».Giocando con 10 uomini per poco più di un’ora, l’vinse 3-2 (avendo vinto 3-1 all’andata). Improvvisamente divenne evidente che non importava se si aveva la palla o no: si poteva vincere anche con il 19% di possesso. Tutta la doppia sfida si svolse in un’atmosfera apocalittica simboleggiata dal vulcano islandese Eyjafjallajökull la cui eruzione rese impossibile sorvolare l’Europa occidentale, costringendoa recarsi a Milano in autobus per la gara d’andata. Per alcuni fu ilil; per altri un ribelle emergente che osava sfidare l’impero dell’estetica.

Su questo argomento da altre fonti

Roma: Hummels sta bene e può essere titolare contro il Porto - Roma 18 febbraio 2025 - Un piccolo problema fisico lo ha tenuto leggermente fuori dalle rotazioni nelle ultime settimane, ma per una delle prime sfide decisive della stagione non dovrebbe mancare. Nelle ultime settimane Mats Hummels tra panchine e riposo precauzionale, è sceso in campo solo nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, dove per altro non è arrivato fino al triplice fischio. Una rarità per il giocatore tedesco da quando Claudio Ranieri siede in panchina. 🔗sport.quotidiano.net

Malamovida a Foggia, la sindaca sbotta contro chi strumentalizza l'ordinanza: "Leggete bene" - La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo torna sull'ordinanza anti 'malamovida', evidenziando "tanta disinformazione o strumentalizzazioni". Invita a leggere bene e spiega nel dettaglio i termini del provvedimento: "I locali fino a tarda notte possono fare ciò che vogliono, vendere ciò che... 🔗foggiatoday.it

Bisseck consapevole: «So molto bene cosa fare. Inter, 2 doti contro il Feyenoord» - Yann Bisseck ha commentato l’importante vittoria dell’Inter contro il Monza con il punteggio di 3-2. Il difensore nerazzurro ha invitato alla massima attenzione in vista delle prossime sfide. LE DICHIARAZIONI – Yann Bisseck ha rilasciato un’intervista a Sport Tv a seguito del successo della sua Inter contro il Monza per 3-2. Il calciatore tedesco si è espresso innanzitutto sull’atteggiamento che deve accompagnare le future uscite dei nerazzurri: «Possiamo vincere tutte le competizioni, ne siamo consapevoli. 🔗inter-news.it

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Inter del 2010, il bene contro il male, la sera in cui Mourinho tolse l'aureola a Guardiola (Guardian); C’è Barcellona-Inter, Iniesta ricorda il 2010: “Che tensione e il goal annullato a Bojan”; Sneijder: Inter, un'altra notte magica come nel 2010 è possibile! Su Lukaku...; Barcellona scopre l’antipatia per l’Inter. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barcellona-Inter: la sfida d’andata ad alto rischio incidenti - Gli incontri del Barcellona considerati rischiosi La Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, ha giudicato ad alto rischio incidenti alcuni ... 🔗informazione.it

Barcellona-Inter, l’attacco di Flick è durissimo: “Situazione surreale: è uno scherzo?” - Alla vigilia del match tra Barcellona e Celta Vigo, il tecnico dei Balugrana ha subito voluto lamentarsi del calendario della sua squadra in vista della doppia sfida contro i nerazzurri, attaccando ... 🔗rompipallone.it

Marcolin: «Barcellona-Inter? Freschezza contro esperienza!» - Dario Marcolin si è pronunciato a seguito match vinto dal Bologna ai danni dell’Inter con il punteggio di 1-0. L’ex calciatore si è soffermato sia sull’andamento di tale incontro che sulla prossima ... 🔗inter-news.it