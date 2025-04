Monreale choc sparatoria in piazza | morti e feriti

Monreale, in provincia di Palermo: una sparatoria avvenuta nella centralissima piazza Duomo ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento grave di altri due. Le vittime, riferisce il Quotidiano di Sicilia, hanno un'età compresa tra i 23 e i 33 anni, mentre uno dei due feriti è minorenne. Ha 16 anni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.Secondo una prima ricostruzione, riporta sempre l'edizione online del QdS, la sparatoria è avvenuta in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria situata nella piazza centrale della cittadina. La lite si sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro violento tra due gruppi di giovani. Liberoquotidiano.it - Monreale choc, sparatoria in piazza: morti e feriti Leggi su Liberoquotidiano.it Sicilia e Italia sconvolte dalla notte di sangue a, in provincia di Palermo: unaavvenuta nella centralissimaDuomo ha provocato la morte di tre giovani e il ferimento grave di altri due. Le vittime, riferisce il Quotidiano di Sicilia, hanno un'età compresa tra i 23 e i 33 anni, mentre uno dei dueè minorenne. Ha 16 anni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.Secondo una prima ricostruzione, riporta sempre l'edizione online del QdS, laè avvenuta in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria situata nellacentrale della cittadina. La lite si sarebbe rapidamente degenerata in uno scontro violento tra due gruppi di giovani.

