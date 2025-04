Desideri su Inter-Roma | Un pareggio non serve i giallorossi devono cercare di vincere

Desideri, doppio ex di Roma e Inter, è Intervenuto ai microfoni di Serie A Preview in vista del big match di San Siro delle ore 15:00: “Quando ho lasciato la Roma è stato un dolore abbastanza forte. In quel periodo, però, c’era una situazione particolare con la morte del presidente Viola e fu inevitabile il mio trasferimento, me ne sono andato con fatica“. Sul trasferimento all’Inter: “Avvenne per esigenze societarie, poi non è come oggi che puoi ostacolare il trasferimento. Se le società si mettevano d’accordo, dovevi accettare. Il mio periodo all’Inter non è stato eccezionale, mi sono trovato abbastanza bene, ma poi sono andato all’Udinese“. Sul match di oggi: “L’Inter sembrava devastante nei primi 30’ nel derby di Coppa Italia, poi ha avuto un calo penso fisico. Hanno giocato tante partite, anche se hanno una rosa molto ampia, alla lunga si sente la fatica. Sololaroma.it - Desideri su Inter-Roma: “Un pareggio non serve, i giallorossi devono cercare di vincere” Leggi su Sololaroma.it Stefanon, doppio ex di, èvenuto ai microfoni di Serie A Preview in vista del big match di San Siro delle ore 15:00: “Quando ho lasciato laè stato un dolore abbastanza forte. In quel periodo, però, c’era una situazione particolare con la morte del presidente Viola e fu inevitabile il mio trasferimento, me ne sono andato con fatica“. Sul trasferimento all’: “Avvenne per esigenze societarie, poi non è come oggi che puoi ostacolare il trasferimento. Se le società si mettevano d’accordo, dovevi accettare. Il mio periodo all’non è stato eccezionale, mi sono trovato abbastanza bene, ma poi sono andato all’Udinese“. Sul match di oggi: “L’sembrava devastante nei primi 30’ nel derby di Coppa Italia, poi ha avuto un calo penso fisico. Hanno giocato tante partite, anche se hanno una rosa molto ampia, alla lunga si sente la fatica.

