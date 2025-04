Vancouver Suv sulla folla al festival di Lapu Lapu | almeno nove morti | La polizia | Non è stato un atto terroristico

stato il conducente della vettura. Alcuni video pubblicati sui social mostrano vittime e detriti sparsi lungo un ampio tratto di strada Tgcom24.mediaset.it - Vancouver, Suv sulla folla al festival di Lapu Lapu: almeno nove morti | La polizia: "Non è stato un atto terroristico" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Gli agenti hanno arreil conducente della vettura. Alcuni video pubblicati sui social mostrano vittime e detriti sparsi lungo un ampio trdi strada

Macchina sulla folla a un festival a Vancouver, nove morti. 'Non è terrorismo' - Nove persone sono morte dopo che una macchina ha travolto la folla durante un festival della comunità filippina denominato Lapu Lapu a Vancouver, nell'ovest del Canada.

