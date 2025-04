Stellantis cerca il successore di Tavares chi sono i due favoriti

Stellantis è ancora alla ricerca di un amministratore delegato, o Ceo, dopo l'addio anticipato di Carlos Tavares. Da allora il presidente del gruppo, John Elkann, proprietario della holding Exor che gestisce la maggioranza delle azioni di Stellantis, è responsabile delle scelte strategiche dell'azienda.Secondo le ultime indiscrezioni, per sostituire Carlos Tavares Stellantis starebbe pensando a una promozione. Nessun personaggio esterno quindi, ma un manager interno che sarebbe elevato alla posizione di Ceo. Una scelta che garantirebbe una sinergia con la presidenza e un tempo di ambientamento minimo alla posizione.Chi è Antonio Filosa, il candidato italiano a Ceo di StellantisIl candidato favorito alla posizione di amministratore delegato di Stellantis è Antonio Filosa.

