Lapresse.it - Caso P. Diddy, ex produttore Suge Knight: “Justin Bieber abusato da Puff Daddy e suoi amici”

Nov. 22, 2015, in Los Angeles. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)Nuove rivelazioni sulP.. L’exha affermato in un’intervista che il rappere i iavrebberosessualmente diquando era solo un ragazzino e che in molti sapevano ma nessuno ha mai detto nulla.Una dichiarazione che purtroppo non sorprende così tanto chi ha seguito la vicenda che ha portato all’arresto del rapper: Sean ‘’ Combs è infatti accusato da centinaia di donne e minori di reati sessuali, molti dei quali sarebbero stati compiuti durante gli ormai famosi party, organizzati dal cantante e a cui hanno partecipato negli anni tantissime star del mondo della musica e dello spettacolo americano., le feste e i video in rete, all’inizio della sua carriera, è stato molto legato al rapper eamericano: i due sono stati visti spesso insieme, non era un segreto che la giovane pop star partecipasse alle feste die in rete sono circolati video nei quali si vedein compagnia del collega, all’epoca molto più grande di lui, o in stato confusionale dopo aver passato un weekend colche lo aveva preso “sotto la sua ala”.