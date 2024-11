Ilrestodelcarlino.it - Cantieri del tram a Bologna: a che punto sono i lavori

, 15 novembre 2024 – Giro di boa neideldi via Riva Reno dove si è conclusa la prima fase deiper la Linea Rossa che ha visto la scopertura del canale e il rifacimento del solaio di copertura di quest’ultimo in prossimità della chiesa di Santa Maria della Visitazione, in via delle Lame e all’incrocio con via San Felice. Ilsulla viabilità Al via, la prossima settimana, alla seconda fase. Con un cambio nell’assetto deiche prevede la chiusura del tratto tra la rotatoria di piazza Azzarita (rotonda Ettore Tarozzi, temporaneamente soppressa) e via San Felice e da mercoledì 20 la riapertura al traffico del corsello di collegamento che unisce via Brugnoli alla rotonda di piazza Azzarita istituendo un senso unico che verrà mantenuto anche aultimati e a tranvia in funzione.